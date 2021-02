A generosidade deve ter limites de espécie? Para um indiano dos serviços florestais a resposta é um rotundo não. E ele deu-a na prática, oferecendo água de uma garrafa a uma cobra venenosa.O vídeo, que já faz sucesso na internet, foi filmado por Susanta Nanda, que se presume ser colega do protagonista do vídeo.

Love & water...

Two best ingredients of life pic.twitter.com/dy3qB40m6N