Castigo de ir a pé para a escola vira moda

Mãe canadiana seguiu exemplo.

00:20

Depois do vídeo do pai que obrigou o filho a ir a pé para a escola, por se ter portado mal no autocarro, se ter tornado viral, a ‘moda’ pegou... Agora foi uma mãe canadiana que forçou os dois filhos a andar 7 km até à escola como castigo por serem mal-educados com o motorista.