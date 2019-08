Catedral usa escorrega de 15 metros para atrair visitantes

A catedral de Norwich, no Reino Unido, encontrou uma forma inovadora e divertida para atrair mais visitantes: montou um escorrega de 15 metros na nave central do edifício, "para que os visitantes possam apreciar a intrincada decoração do teto".

O recinto de 16,7 metros de altura foi posicionado na nave, de modo a que a sua plataforma de 12 metros de altura oferecesse uma boa visão do teto gótico da catedral medieval.

Depois de terem visto o teto, os visitantes podem descer o escorrega que serpenteia pelo lado de fora da torre.