As amizades invulgares entre animais nunca deixam de surpreender.Em Bundaberg, estado australiano de Queensland, um bode de um ano fez amizade com um pónei de dez.Tiny, o cavalo, gosta tanto de Goatie que o passeia às costas pela quinta de Bucca Retreat."Nunca se largam e quando são separados ficam doidos", conta Jamin Flemming, o dono da quinta.O cavaleiro caprino e a sua montada fazem sucesso entre as crianças que visitam o local.