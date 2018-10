Cavalo invade bar e deixa clientes e donos em pânico

Animal entrou a correr desenfreado em estabelecimento de cidade francesa.

As imagens de videovigilância do bar PMU, na cidade francesa de Chantilly mostram um ambiente de perfeita pacatez. Não mais de dez pessoas estavam sossegadas a tomar o seu café nas mesas disponíveis, enquanto a senhora ao balcão limpava um copo.







De repente, toda a gente se levanta e desata a correr. Segundos depois, o vídeo mostra porquê. Um cavalo surge a correr desenfreado pela loja fora. Vai até ao fundo e volta para trás, perante o pânico de quem ali estava. Todos correram para a rua e o bar ficou rapidamente vazio.



O animal, que parecia ter uma das pernas presa na sela, causou um alvoroço completo, mas acabou por ser retirado sem registo de ferimentos.



O caso aconteceu na segunda-feira, 24 de setembro, e foi agora revelado pelo site Equidia, dedicado ao mundo equestre. O dono do bar faz o balanço. "Tivemos todos muito medo, mas ninguém ficou ferido", conta ao site. O animal fugiu de uma cavalariça situada a cerca de um quilómetro do bar e lá voltou à proveniência, provavelmente tão assustado como os clientes do bar que decidiu visitar.