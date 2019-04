Chama a polícia por lhe estarem a assaltar a casa e encontram um aspirador

Mulher contactou as autoridades afirmando que estava alguém dentro da sua casa de banho.

A Polícia de Washington County, nos Estados Unidos, foi chamada para uma ocorrência. Uma mulher contactou as autoridades porque a sua casa estava a ser assaltada, mas quando chegaram ao local encontraram um aspirador robô que estava preso na casa de banho.Numa publicação partilhada na rede social Facebook, a polícia relata que recebeu uma chamada de uma mulher que afirmava ter um estranho trancado dentro da sua casa de banho e que conseguia ver o vulto do alegado assaltante através de um espaço no fundo da porta.As autoridades dirigiram-se para o local, fazendo-se acompanhar de cães polícia. Ao chegarem à habitação, dirigiram-se para a casa de banho, onde se encontrava o suposto assaltante, pedindo-lhe para que saissem do local e se entregasse.Não obtendo resposta invadiram a casa de banho, mas ao entrarem no local depararam-se com um aspirador que estava preso atrás da porta.