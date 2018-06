Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chama a polícia porque a pizza demorou muito a chegar

Cliente canadiana indignada com restuarante de entrega ao domicílio.

03:15

Todos sabemos como custa esperar pela comida no restaurante quando estamos mesmo com muita fome.



Uma canadiana levou o desespero ao extremo e chamou a polícia "com urgência", à pizzaria onde estava, porque a pizza que pediu estava a demorar demasiado tempo.