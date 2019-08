Maliha Mohammed cozinhou sem parar na cozinha do Kenya Bay Beach Hotel em Mombasa, Quénia, fazendo apenas uma pausa de meia hora a cada 12 horas.



Uma chef de cozinha do Quénia bateu um recorde mundial ao cozinhar durante 75 horas seguidas, completando 400 receitas.Vários pratos com comidas típicas do país e outras internacionais foram confecionados, incluindo mais de dez tipos de piza.

O recorde anterior tinha sido estabelecido por Rickey Lumpkin, de Los Angeles, num total de 68 horas.