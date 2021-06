Chef promove “bife de pão” aos vegetarianos e é ridicularizado

David Tamarkin um jornalista de gastronomia e autodenominado Chef partilhou uma nova receita alternativa ao consumo de carne- pão em forma de bife.

Depois de uma publicação na rede social Instagram com a alternativa "fácil e barata", iniciou-se nas redes uma discussão e a receita ficou viral.

A acompanhar a fotografia do prato, o chef escreveu que "quando @davidtamarkin parou de comer carne, ele ainda ansiava por um pedaço de algo luxuoso no centro de seu prato - e um" bife "de couve-flor simplesmente não ia satisfazê-lo."

A alternativa certa "é o Bife de Pão. Um pedaço de massa fermentada com crosta de parmesão que é crocante, gorduroso, salgado e (se você seguir bem a receita) completamente carnudo", pode ler-se.

Nos comentários, vários internautas aproveitaram para brincar e criticar a situação- "Vocês estão realmente a tentar convencer as pessoas de que pão de queijo tem gosto de bife ... obrigado por me fazer dar uma gargalhada logo de manhã"; "Petição para proibir a palavra "bife de pão", nunca mais pode ser dita".

Houve ainda quem gostasse da ideia- "Torradas são vida. Eu preferia isso a um bife em qualquer dia da semana. Provavelmente opte por algo com tomate em vez de ervilhas (?!)", diz outra utilizadora.

A receita é simples, de acordo com David- "bato dois ovos grandes, ¾ xícara de leite integral e ½ colher de chá de sal numa tigela. Em seguida, coloco fatias de 5 centímetros de espessura de pão de massa fermentada crocante numa assadeira rasa e despejo a mistura de creme sobre o bife".

"Deixo o pão de molho por cerca de 10 minutos, virando as fatias uma ou duas vezes. Então, agarro uma grande frigideira antiaderente ou de ferro fundido em fogo médio e ligo a grelha. Coloco na frigideira um fio de óleo, tiro o pão da assadeira e deixo o excesso de creme escorrer, coloco com cuidado as fatias na frigideira e cozinho dos dois lados até dourar, cerca de 3 minutos de cada lado", revela.

Para finalizar, "rego as partes superiores das fatias com um bom pedaço de parmesão ralado e uma pitada de açúcar e, em seguida, deslizo a frigideira sob a grelha até que o queijo esteja dourado e as fatias super crocantes, cerca de mais dois ou três minutos. E voilà: Bifes de Pão!", partilha David.