Cheia de calor, passageira abre porta de avião e vai apanhar ar fresco para a asa

Uma passageira protagonizou uma cena verdadeiramente insólita no aeroporto de Boryspil, em Kiev, na Ucrânia, ao abrir a porta de emergência do avião e ao caminhar sobre uma das asas da aeronave. O motivo? Estava com calor!

Depois de "apanhar um pouco de ar fresco", como a própria afirmou, citada pelo The Sun, a mulher voltou para o seu lugar na aeronave, um Boeing 737-86N da Ukraine International Airlines, proveniente de Antalya, na Turquia.

A polícia foi chamada ao local e interrogou a passageira, que confirmou ter saído do avião porque estava cheia de calor. Exames realizados logo de seguida mostraram que a mulher não estava sob o efeito de álcool ou drogas.

Escusado será dizer que esta passageira ficou "marcada" pela companhia aérea ucraniana, que a colocou numa espécie de lista negra de pessoas que estão proibidas de voar com a Ukraine International Airlines.