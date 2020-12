China aconselha assistentes de bordo a utilizarem fraldas para reduzir risco de contágio da Covid-19

O setor da aviação, por exemplo, registou quebras acentuadas no número de passageiros, que esperam agora retomar as viagens em segurança.







A pandemia da Covid-19 durante há praticamente um ano, afetando vários setores das sociedades a nível mundial.O setor da aviação, por exemplo, registou quebras acentuadas no número de passageiros, que esperam agora retomar as viagens em segurança.

Entre as novas recomendações encontram-se melhores práticas de higiene a aplicar nos voos e no aeroporto, nomeadamente uma sugestão para que os assistentes e tripulantes de bordo usem fraldas descartáveis para evitarem utilizar a casa de banho.



A medida surge entre outras tantas como a utilização de máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis ??de dupla camada, óculos de proteção, chapéus descartáveis, roupas de proteção descartáveis ??e protetores de calçados em voos de e para países de alto risco.



De acordo com a televisão norte-americana, a casa de banho de um avião foi o possível local de contágio de uma mulher que viajou em agosto de Itália para a Coreia do Sul.