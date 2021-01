China usa novos testes à Covid-19 por via retal para combater surtos

A China prepara-se agora para usar novos testes que permitem a deteção da Covid-19 por via retal. A nova e insólita forma de testagem está a ser usada pelas autoridades chinesas, segundo o Daily Star, citando fonte governamental, para controlar os surtos do novo coronavírus detetados no norte de Pequim.

O projeto foi apresentado como uma solução rápida e relativamente eficaz para a testagem em mace, com a vantagem de poder ser feita por qualquer pessoa em casa. Se nos testes tradicionais é necessária a introdução de uma zaragatona nas fossas nasais e garante, segundo o novo método proposto a zaragatoa é inserida cerca de dois a três centímetros no na cavidade retal. O processo demora cerca de 10 segundos.

Li Tongzeng, diretor clínico no Hospital de Youan, em Pequim, já veio aplaudir a nova forma de testagem, destacando que o método "pode aumentar a capacidade de deteção de novos casos de infeção". "Descobrimos que os pacientes assintomáticos tendem a recuperar rapidamente, sendo possível que não tenham vestígios do vírus na garganta entre três a cinco dias. Mas o vírus permanece mais tempo em amostra retiradas do trato digestivo dos doentes, e até dos excrementos, quando comparado com amostras retiradas dos trato respiratório, explica o cresponsável.