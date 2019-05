Chinesa atrasa voo para a filha fazer compras

Uma chinesa atrasou um voo com partida de Banguecoque, forçando 160 passageiros a ficarem à espera enquanto a filha terminava as compras no aeroporto.A mulher bloqueou a porta do avião, que acabou por partir atrasado, chegando a Xangai uma hora para lá do previsto.

Imagens publicadas por uma testemunha mostram a mãe sentada na ponte do avião do lado de fora da aeronave enquanto um funcionário da companhia aérea conversava com ela.