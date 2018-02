Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chineses contratam strippers para atuarem em funerais

Teorias indicam que este pode ser uma forma de atrair pessoas.

26.02.18

São cada vez mais os funerais na China em que strippers são contratadas para fazerem uma atuação. Teorias indicam que este estranho hábito, que o Governo já demonstrou estar contra e que apelidou de "obsceno e vulgar", ocorre para que mais pessoas apareçam no local.



No país, de acordo com a BBC, ter muita gente no funeral é uma forma de homenagear a pessoa morta. Deste modo, as strippers poderão funcionar como "isco" para atrair pessoas.



"Em algumas culturas locais, a dança com elementos eróticos pode ser usada para transmitir os desejos do falecido de ser abençoado com muitos filhos", explica o professor Huang Jianxing, ao Global Times, encontrando outra justificação para este acontecimento.



A contratação de strippers para funerais é mais 'habitual' nas zonas rurais do país.