Chineses fazem prova de "dedos de ferro"

Prova bizarra na China é uma espécie de braço de ferro com os dedos dos pés.

01:35

É uma espécie de braço de ferro, mas com os dedos dos pés. O concurso foi organizado por um parque aquático de Chongqing, no Sudoeste da China, e teve dezenas de participantes de todas as idades.



Entre sorrisos e esgares de dor, os participantes cruzaram os dedos dos pés para uma prova em que o vencedor ganhou bilhetes grátis para o parque.