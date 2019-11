Chita cheira cabeça de turista durante safari

Uma turista teve um ‘encontro imediato’ com uma chita durante um safari na Tanzânia.O felino saltou para cima do jipe, que tinha o tejadilho aberto, e aproximou-se da cabeça da mulher, que cheirou demoradamente."Desce, ela está a tentar morder-te", avisa alguém, mas a mulher é incapaz de se mexer, ao mesmo tempo aterrada e maravilhada.O felino acabou por se distrair e saltar do veículo.