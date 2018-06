Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva de polvos, estrelas do mar e peixes

Tempestade apocalíptica atinge cidade chinesa

02:51

Se pensa que já viu chuvadas das grandes, desengane-se. Na cidade costeira de Qingdao, na China, caíram polvos, estrelas do mar e peixes do céu, uma situação que traz à memória o filme ‘Magnólia’, de Paul Thomas Anderson, no qual uma chuva de sapos gigantes atinge uma cidade.



Mas a chuva de Qingdao é bem real e explica-se sem recurso a simbologias de um qualquer tipo de apocalipse: os animais foram sugados do mar durante uma tempestade.