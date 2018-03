Ciclista cai em buraco e é multado após fazer queixa à Câmara

Homem tentou processar câmara, mas foi multado por danos no buraco.

Os buracos no asfalto são um problema mundial e um pesadelo para todos os condutores. Mas aparentemente, em Moscovo, cair num desses buracos é também um crime. Andrei Chikin, caiu de bicicleta quando lhe surgiu um buraco no caminho. Devido aos danos no velocípede e na pele, decidiu processar a Câmara Municipal, mas acabou por ser alvo de um outro processo.

Segundo o Moscow Times, Andrei apresentou a queixa na esquadra da polícia local como forma de alertar para o mau estado da via pública e receber uma indemnização pelos danos do seu meio de transporte.

O impensável aconteceu e o ciclista acabou por ser multado, alegadamente por ter provocado danos no orifício.

Andrei ficou surpreendido com a situação e apresentou uma nova queixa contra a conduta policial e partilhou a sua história na versão russa do Facebook, o VKontakte.

Devido à polémica gerada em torno do insólito, os agentes retiram a queixa e decidiram que uma repreensão seria suficiente para que Andrei tivesse mais atenção e o discernimento de não voltar a cair num dos buracos da cidade.

Tal como a multa, o buraco também desapareceu, misteriosamente.