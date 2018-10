Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciclista morto a tiro violou a irmã: "merecia morrer como um animal"

Homem de 34 anos foi alvejado enquanto andava de bicicleta, perto da estação de esqui Les Gets, em França.

11:25

Mark Sutton, um ciclista de 34 anos, foi morto a tiro por um caçador, depois de este alegadamente o ter confundido com uma presa, na França.



No entanto, a irmã da vítima, de nacionalidade britânica, fez declarações chocantes à imprensa do Reino Unido, alegando que o irmão "merecia morrer como um animal", uma vez que Sutton a terá violado e agredido várias vezes quando os dois eram crianças.



Katie acusa o irmão mais velho de a violar e bater quando esta tinha oito anos, na casa onde viviam no País de Gales. A mulher, que atualmente tem uma filha de um ano, afirma que este se aproveitava dela quando a mãe estava no andar de baixo da casa. "Ela ameaçava que me matava se eu contasse alguma coisa a alguém e dizia que todos me iriam odiar", revelou ao jornal The Sun.



Katie Toghill, de 32 anos, assumiu que se sentia aliviada por saber que o homem que a maltratou está morto. "Ele era um violador nojento e eu estou feliz que ele tenha morrido. Saiu-me um peso de cima dos ombros. Fiquei aliviada por saber que ele nunca mais me vai magoar a mim e a outras mulheres", afirmou.



Mark foi morto por uma bala enquanto praticava ciclismo perto da estação de esqui Les Gets, em França. O caçador de 22 anos foi levado para o hospital em choque e está agora a ser investigado pela polícia francesa.



A mãe de Katie e da vítima mortal, que preferiu manter o anonimato, também não mostrou quaisquer lamúria pela morte do filho, rotulando-o como um "monstro".