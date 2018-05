Caso insólito levou autoridades do Turquemenistão a inspecionar casas de banho.

02:30

A polícia do Turquemenistão recebeu ordens para inspecionar casas de banho públicas e privadas.



Tudo porque os cidadãos descontentes decidiram usar jornais com a foto do presidente Gurbanguly Berdimuhamedov como...papel higiénico.



A medida visa manifestar desagrado para com o chefe de Estado.