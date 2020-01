As autoridades da cidade chinesa de Suzhou pediram desculpa aos habitantes por terem tornado públicas, não só imagens dos cidadãos a andar pela rua de pijama, mas também as suas informações pessoais.



A divulgação das imagens visou denunciar exemplos de "comportamento incivilizado", mas a ação provocou uma verdadeira revolta online, levando as autoridades a arrependerem-se e a admitir que a privacidade dos habitantes deve ser protegida.