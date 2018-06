Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cientistas criam ovelhas amigas do ambiente

Solução revolucionária reduz a flatulência dos animais.

02:30

Poucos dias depois de se ter comemorado o dia do ambiente, cientistas da Nova Zelândia anunciaram que estão a criar ovelhas com menos... gases poluentes.



Através de técnicas de seleção, conseguem reduzir em 10% a emissão de metano.



Os gases provenientes das ovelhas, assim como das vacas, contribuem em 18% para o aumento do aquecimento global.



Era bom que todos os problemas ambientais ficassem resolvidos com estas ovelhas ecológicas.