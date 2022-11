Cientistas estão a elaborar protocolos para comunicar com extraterrestres

Uma equipa de investigadores da universidade de St. Andrews, na Escócia, está a elaborar um conjunto de protocolos para que seja possível comunicar com os seres alienígenas.Os especialistas uniram-se à UK SETI, empresa de pesquisa britânica que atua no campo da procura por inteligência extraterrestre, para estabelecerem procedimentos e protocolos que possam vir a ser utilizados quando houver um primeiro contacto com os aliens.Segundo a equipa de investigadores, os humanos têm várias medidas em vigor, que podem ser utilizadas para combater possíveis ameaças do espaço, como por exemplo um ataque de asteroides, mas não existe qualquer informação acerca da forma como se deve reagir caso exista um sinal de rádio relativo a uma espécie alienígena, segundo informação presente no site International Business Times.De forma a conseguir estabelecer os protocolos, a equipa de especialistas criou um centro de pós deteção SETI, que inclui todos os especialistas do mundo e que, em conjunto, deverão discutir as várias formas de decifrar sinais espaciais, bem como formular leis espaciais e antecipar os impactos sociais.Segundo um investigador da faculdade de ciencias da computação e coordenador do centro, John Elliott, compreender e decifrar a comunicação de extraterrestres pode ser complexo, uma vez que esta se assume como um sistema estruturado, composto por várias camadas e possui uma estrutura internaOs protocolos que existem sobre a maneira de como se deve lidar com alienígens já são antigos. Adicionalmente, esses protocolos focam-se apenas na conduta científica.