Cirurgia plástica mal feita deixa duas amigas desfiguradas

Mulheres injetaram vaselina nas bochechas e no queixo. Caso aconteceu nas Filipinas.

Duas amigas passaram os últimos dez anos com os seus rostos desfigurados depois de várias cirurgias estéticas terem corrido mal numa clínica em Cabadbaran City, nas Filipinas, em 2008.



Alvinia Bermoy Bernadez, de 28 anos, e Maui Cababao, de 30, injetaram vaselina nas bochechas e no queixo, mas três meses depois sentiram fortes dores no rosto e um enorme inchaço, com os médicos sem saberem o que fazer.



"Há dez anos, uma rapariga veio para cá e encorajou-nos a injetar-nos também. Ao início não sabíamos qual era a substância que foi injetada. Ela só nos prometeu que ficávamos mais bonitas do que ela", disse Alvinia Bermoy Bernadez, em declarações ao jornal britânico Metro.



As duas amigas foram ao médico várias vezes e passaram pela última operação no ano passado. O inchaço diminuiu mas os efeitos negativos da injeção inicial de vaselina ainda são visíveis.



A mais velha das mulheres, Maui, diz mesmo sentir-se deprimida com toda esta situação. "Raramente saio de casa porque sou tímida. Desde que a minha aparência mudou, muitas pessoas ficaram chocadas, chamaram-me nomes", assumiu.