Um restaurante chinês de grelhados que usa o conceito ‘all you can eat’ baniu um cliente por este... comer demais.Na primeira visita, o cliente consumiu quilo e meio de carne de porco e, numa das visitas seguintes, comeu 3,5 a 4 quilos de camarão. E nem as bebidas escapam a este apetite voraz, já que o homem consegue beber entre 20 e 30 garrafas de bebida de soja.