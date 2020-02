Cliente bruto destrói portas de vidro em loja de eletrónica

Um cliente de uma loja de eletrónica alemã não mediu a força e destruiu completamente as portas de vidro do estabelecimento.Num vídeo gravado pelas câmaras de vigilância, vê-se o homem a empurrar as portas exteriores com força, mas elas resistem.As portas interiores já não foram capazes de aguentar o impacto, e o vidro acabou completamente estilhaçado. Até o próprio homem se assustou...