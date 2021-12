Os funcionários de uma pastelaria do Nebraska, EUA, foram surpreendidos por um cliente que deixou uma gorjeta de 2000 dólares (1760 euros).O homem pediu dois bolos e, ao pagar a conta, de 5 dólares (4,40 euros), preencheu a inesperada quantia de dois mil dólares no espaço reservado para a gorjeta.A funcionária ainda perguntou se não era engano, mas ele confirmou. O bónus, que chega mesmo a tempo do Natal, será repartido pelos funcionários.