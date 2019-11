Cliente ‘ninja’ rouba ladrão

Um ladrão armado assaltou um supermercado em Joanesburgo, na África do Sul e, no meio da confusão, nem reparou que algumas notas caíram ao chão.Eis quando um cliente ‘ninja’ rastejou pelo chão, arriscando a vida, para surripiar as notas mesmo debaixo do nariz do ladrão antes de sair ‘de fininho’ pela porta."Na África do Sul já nem os ladrões estão seguros", lê-se num comentário ao vídeo.