Clientes de café levam banho com colapso de aquário

Momento de descontração entre dois amigos terminou de maneira insólita.

Imagine que estava a tomar um café e, de repente, sente uma ‘onda’ de água vinda de... um aquário.



Foi o que aconteceu a dois clientes de um café da cidade de Niksic, no Montenegro.



Os homens foram surpreendidos enquanto estavam sentados à mesa por uma grande quantidade de água vinda de um aquário gigante que se partiu.



O acidente foi registado pelas câmaras de segurança que mostram a surpresa dos clientes perante a cascata que se abateu sobre eles, no café Macka.



A imprensa local noticia que não havia peixes no aquário, que foi foi feito especialmente para este estabelecimento.