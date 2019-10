Clientes invadem supermercado por promoção de... ovos

As primeiras imagens fazem lembrar um filme sobre o apocalipse zombie, com braços e cabeças a surgirem de forma ameaçadora por debaixo de uma grade de metal.



Na verdade, eram apenas clientes ansiosos por aproveitar uma promoção de um supermercado chinês que oferecia um quilo de ovos por 50 cêntimos, o que mostra que a realidade pode ser bem mais assustadora do que a ficção...