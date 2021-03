Um criador de cobras vendeu por seis mil dólares (cinco mil euros) uma cobra pitão com três emojis sorridentes no corpo.Justin Kobylka disse que estava a tentar reproduzir cobras com uma cor de amarelo brilhante sobre fundo branco quando surgiu aquele exemplar de formas caprichosas.Segundo os seus cálculos, a partir daqui, uma em cada 20 cobras como aquela terão um emoji sorridente na pele.