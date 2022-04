Cobra provoca pânico em comboio lotado no Reino Unido

Uma cobra, com quase um metro de comprimento, causou o pânico num comboio lotado no Reino Unido, quando conseguiu escapar das mãos da sua dona adolescente.Segundo o The Sun, a jovem levava o animal no transporte e, em certo momento, colocou-o em cima da mesa."Não conseguia acreditar quando me sentei. Uma miúda estava a abraçar uma cobra", revelou Chris Fidler, que tinha acabado de entrar no comboio de Londres para Sheffield.Passageiros e funcionários, um deles com fobia de répteis, tiveram de ficar à espera nas estações enquanto as buscas pelo animaleram efetuadas.Diego, como é chamada a cobra, foi encontrado e retirado do comboio por James Noble, supervisor de atendimento ao cliente.