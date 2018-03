Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coelho tenta ir para banheira com a dona

Vídeo adorável filmado na Coreia do Sul.

00:10

Os animais de estimação criam laços tão fortes com os donos que não toleram mesmo as mais curtas separações. Tokki, um pequeno coelho doméstico, tentou mesmo tomar banho com a dona. Um vídeo mostra o roedor a entrar no WC, a trepar para um banco e a saltar para a banheira. A dona apanha-o em voo e evita o pior. O vídeo teve quatro milhões de visualizações em apenas três dias.



<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="http://www.dailymail.co.uk/embed/video/1643428.html"></iframe>