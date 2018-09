Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão de camiões deixa carne na estrada nos EUA

Polícia de Dakota do Sul deparou-se com um acidente inusitado.

01:30

A polícia de Dakota do Sul, EUA, deparou-se com um acidente inusitado. Dois camiões colidiram e um deles espalhou em volta... cerca de 15 toneladas de rosbife.



O condutor do camião de carne foi hospitalizado.



Presume-se que não terá levado uns bifes com ele.