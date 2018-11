Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comboio em fuga faz 92 quilómetros sem condutor

Um comboio de mercadorias carregado de minério de ferro com 268 carruagens percorreu 92 quilómetros sem condutor numa via férrea australiana.



A única forma de o parar foi fazê-lo descarrilar.



O incidente aconteceu esta segunda-feira. O maquinista saiu para inspecionar uma carruagem mas ter-se-á esquecido de travar a composição.



"Os danos no veículo foram substanciais", avançou o Australian Transport Safety Bureau, citado pelo jornal The Guardian.



Foi aberta uma investigação ao sucedido.