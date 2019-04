Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Começam a namorar aos 18 anos e descobrem que nasceram no mesmo dia e na mesma hora

Shauna e Tom nasceram na mesma cidade mas só se conheceram quando atingiram a maioridade.

Shauna Gracey e Tom Maguire nasceram no dia 22 de dezembro de 1992, apenas com minutos de diferença, na cidade de Manchester, no Reino Unido.



Apesar de sempre terem morado no mesmo local e de terem estudado na mesma escola, os dois jovens nunca se tinham cruzado, até completarem 18 anos.



Conheceram-se quando ambos comemoravam o seu aniversário com amigos. Inicialmente Shauna não ficou interessada em Tom, mas após trocarem algumas mensagens, acabaram por começar a namorar, em 2011.



Agora, oito anos depois, Shauna e Tom vão casar. "Desde o príncipio que o Tom se mostrou muito interessado. Ele tinha a certeza de que íamos ficar juntos e dizia que me amava. Eu disse-lhe que éramos apenas amigos e que nunca íamos ficar juntos. Mas houve uma noite em que fomos sair e eu percebi que gostava dele", conta.



A cerimónia de casamento ocorre já no próximo dia 4 de maio, em Manchester.