Como é que uma carrinha aparece em cima de paragem de autocarro em França? Mistério durou uma semana

A população de Plounéventer, uma cidade de França, acordou esta semana com um acontecimento, no mínimo, bizarro: uma carrinha branca apareceu no cimo de uma paragem de autocarro.



Algumas pessoas fotografaram o momento e colocaram as imagens nas redes sociais, que rapidamente ficaram virais.

A polícia dirigiu-se para o local e retirou o veículo para evitar acidentes. Contudo, apesar de terem identificado o dono, não conseguiram inicialmente descobrir como é que a carrinha tinha ido parar ao topo da paragem de autocarro.



O mistério era total e as pessoas começaram a fazer as suas apostas. Algumas acreditaram que era uma espécie de obra de arte moderna feita por um artista local, outras apostaram numa manobra de marketing ou numa brincadeira entre bebâdos.



O suspense manteve-se durante uma semana inteira, antes de a polícia conseguir finalmente perceber o que se tinha passado.

A imprensa francesa avança que se tratou de um ajuste de contas. Um homem queria vingar-se do dono da carrinha depois de terem discutido e com a ajuda de um monta-cargas com elevador colocou o veículo no cimo da paragem.



Apesar de esta ter sido uma vingança bizarra e algo divertida, o homem pode ser condenado pela polícia francesa por ameaças à segurança pública.