Compram navio da Segunda Guerra Mundial no Ebay

Um casal gaulês comprou um navio da Segunda Guerra Mundial num leilão através da plataforma eletrónica Ebay e está a restaurá-lo. Simon e Gemma Robins já tinham por hábito resgatar e renovar barcos antigos, mas nunca tinham adquirido um com tanta história.

O navio, construído para a Marinha Real do Reino Unido em 1943, serviu como líder de navegação na "Operação Neptuno", a principal invasão marítima do norte de França conhecida como Dia D, durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, estava atracado perto da cidade onde o casal mora e decidiram ir visitá-lo. "Foi tão doloroso ver o navio negligenciado e abandonado. Isto tocou o meu coração", confessa Simon à CNN. "Sinto que os barcos históricos não recebem o cuidado, a atenção e a publicidade que merecem, e com um pouco de amor e trabalho árduo, espero que este tenha uma vida muito longa.", acrescenta.

Assim, o casal decidiu avançar com a compra no Ebay e desembolsou cerca de 7,500 euros no leilão. O objetivo da restauração é tornar o navio numa casa de férias, no entanto, o casal ainda não tem um plano definitivo. "Quando o compramos, queríamos salvá-lo para preservar a história. Não pensamos muito sobre o futuro dele", afirma Gemma.

Simon e Gemma iniciaram um canal de Youtube, "Ship Happens"- que já tem mais de 27 mil subscritores - para mostrar aos interessados os avanços dados na restauração do barco, que acreditavam demorar mais de uma década para acabar, devido ao investimento que teria de ser feito, cerca de 58 mil euros. No entanto, já receberam doações de apoiantes que ajudaram a acelerar o processo.

Atualmente, o navio está no estuário Dee, na fronteira entre o País de Gales e a Inglaterra. O casal dispõe de todo o tempo livre que tem para continuar os trabalhos de restauração com o objetivo de tê-lo pronto no aniversário do Dia D, que acontece a 6 de junho, e navegarem até à Normandia, no norte de França.