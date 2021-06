Concorrente de 'reality show' dá leite materno congelado há dois anos ao filho e à cadela

"19 Kids and Counting", do canal TLC, revelou que deu o seu leite materno, congelado há quase dois anos, à sua cadela e ao filho "com quase quatro anos".



Numa fotografia da cadela a experimentar o leite, publicada no Instagram, Jill Duggar contou na descrição que os seus três filhos deixaram de amamentar por volta dos dois anos, no entanto, o seu filho Sam, com quase quatro anos, pediu-lhe para experimentar o último biberão de leite materno, que estava guardado no congelador.



Jill Duggar, concorrente do

"Como não parecia ou cheirava mal quando o descongelei, deixei-o experimentá-lo. Ele não gostou depois de provar alguns goles, como era de esperar", afirmou Jill Duggar.

"Antes de caírem em cima de mim por alimentar assim a cadela, ela está bem. Não lhe daria se a deixasse doente", defendeu-se.