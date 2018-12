Concorrente de reality show agride brutalmente namorada por ciúmes

Andrey Shabarin teve acesso de fúria ao saber que Rozalia tinha abaraçado outro homem.

18:23

Andrey Shabarin, participante no 'reality show' Russo Dom2, ganhou fama mundial nos últimos dias pelos piores motivos. O homem de 34 anos participava com a namorada no programa em que vários casais constroem uma casa numa ilha do Pacífico, competindo depois para ficarem com o novo lar.





Ver esta publicação no Instagram ?? ???????? ?????? #???2 ?? ?????? #??? Uma publicação partilhada por dom2_reality (@dom2_reality) a 29 de Nov, 2018 às 3:37 PST







Rozalia Raison, a namorada de Shabarin, se esta tinha sido tocada por outro homem dentro da casa. Quando Rozalia, de 21 anos, respondeu que um deles lhe tinha dado um abraço, Andrey saltou como um louco sobre ela e agrediu-a com pontapés e murros.





Um dos outros participantes perguntou aNem mesmo a intervenção de outro concorrente, que se interpôes entre Andrey e Rozalia, conseguiu evitar as agressões, que também incluíram puxões de cabelos. Shabarin foi expulso do programa Dom2, muito popular na Rússia.Os media russos revelam que Rozalia acabou por pedir para sair do programa e que terá perdoada a Andrey pelas agressões. Estarão a tentar retomar a relação.