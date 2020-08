Condutor alcoolizado "acerta" em carro da polícia. Veja as imagens

A máxima é bem conhecida: só quem anda na estrada sabe os riscos que corre. Que o diga a polícia de Wheat Ridge, um subúrbio de Denver, nos Estados Unidos.

Uma patrulha policial tinha acabado de acorrer a um pequeno acidente rodoviário, quando, vindo do nada, uma carrinha de caixa aberta surge do nada e abalroa o Ford Explorer dos agentes.

O SUV acaba por embater na viatura que estava a ser rebocada, que sofreu ainda mais danos do que o anterior acidente tinha provocado.

Do insólito acidente, que aconteceu há uma semana, apenas resultaram ferimentos muito ligeiros no condutor da ‘pick-up’ mas, pelo vídeo que um dos polícias transportava, percebe-se bem a violência do embate.

Tudo indica que o infrator estava alcoolizado, ele que já tem um histórico nos últimos 20 anos por estar envolvido em acidentes devido ao consumo de álcool.

