Condutor cercado por ovelhas em momento insólito

Um condutor foi cercado por um rebanho numa estrada rural do Nepal, num momento insólito que foi filmado por um turista.Aparentemente, um dos animais assustou-se e começou a correr à volta do veículo, sendo prontamente seguido por todas as outras ovelhas.O ‘cerco’ só terminou quando um autocarro passou em sentido contrário, afugentando as ovelhas para a berma.