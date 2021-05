Um condutor de um Tesla foi apanhado a dormir ao volante quando circulava a 120 quilómetros por hora numa autoestrada do Illinois.É a terceira vez que Mitul Patel, de 38 anos, comete a mesma infração, e desta vez, além de uma multa de 155 euros, ainda teve o carro apreendido.Apesar de este modelo estar equipado com piloto automático, os condutores são obrigados a manter as mãos no volante e a permaneceram alerta em caso de emergência.