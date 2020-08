Condutor de Tesla choca contra carros da polícia enquanto vê filmes no telemóvel

Abstrair-se da condução de um Tesla Model S com o AutoPilot ligado, para ver um filme no telemóvel, pode não ser a melhor ideia.

Foi exatamente isso, no entanto, que fez um condutor americano de Raleigh, Carolina do Norte, na última quinta-feira, apesar de a marca automóvel insistir que o sistema obriga a manter toda a atenção à estrada.

Segundo as autoridades policiais do condado de Nash, o automobilista acertou em cheio num carro-patrulha do polícia, que depois embateu numa viatura da patrulha federal que fiscaliza o trânsito nas auto-estradas.

Não se registaram ferimentos no condutor nem nos dois polícias que estavam no exterior a resolver duas ocorrências distintas na via.

"Felizmente, o agente estadual empurrou o nosso polícia para fora a estrada quando ouviu os pneus a chiarem", explicou a força policial.

O sistema Auto-Pilot que equipa os automóveis Tesla permite-lhes virar, acelerar ou travar sem a intervenção do automobilista.

Todavia, é a própria marca a sublinhar que nunca poderá desviar os olhos da estrada já que o sistema não é 100% autónomo.

O condutor cinéfilo está agora acusado de condução perigosa e de estar a ver um filme no telemóvel enquanto conduzia.

