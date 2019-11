Condutor destrói Porsche de 230 mil euros durante 'test drive'

Um condutor destruiu um Porsche 911 GT2 RS de 230 mil euros durante um ‘test drive’ no País de Gales.O pobre condutor tinha acabado de sair do stand para experimentar o carro quando se viu envolvido num acidente com cinco viaturas.De acordo com o jornal Daily Mail, ninguém ficou ferido na sequência do acidente que aconteceu numa zona com curvas.Até ao momento, o stand não quis comentar a situação.