Condutor faz teste bizarro na praia

Carro vai a banhos de mar na Austrália.

01:30

Ninguém sabe se foi essa a intenção, mas um condutor australiano provou a imensa robustez de um Subaru WRX ao conduzi-lo para dentro do mar e conseguir sair sem afogar o motor nem ficar preso na areia molhada.



Na internet muitos comentaram que aquele carro parece melhor do que um qualquer jipe com tração às quatro rodas.