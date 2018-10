Condutor mandado parar pela polícia escondeu-se na mala do carro

Homem tapou-se com uma manta para tentar ludibriar os agentes, mas o plano correu mal.

A estranha trajetória do veículo fez os agentes da polícia de Guadalajara, nos arredores de Madrid, desconfiar. Mas o insólito veio a seguir, ao ser mandado parar, o condutor, seguiu em frente, e por pouco não atropelou um polícia que estava a pé.



Mas o rocambolesco continuou, conta o site 20 Minutos. O carro acabou por parar no meio da rua, mas quando os agentes se aproximaram, parecia não haver ninguém lá dentro. Os polícias tiveram mesmo de partir uma janela para abrir o carro e foram dar com o condutor tapado com uma manta, na mala do carro.



O homem, visivelmente embriagado, protestou e recusou-se a fazer o teste de alcoolemia. Acabou por ser detido e agora arrisca-se a um castigo pesado. A polícia levou-lhe o carro de matrícula Búlgara, por não ter sido registado em Espanha e ainda lhe ficou com uma navalha de 18 cm.



Em suma, eis um golpe de teatro que correu muito mal ao condutor.