Um condutor partiu de Newcastle, no nordeste de Inglaterra, com a intenção de ir de carro até Roma.Mas em vez da capital italiana acabou numa localidade alemã chamada... Rom.Luigi Rimonti, de 81 anos, ligou o GPS e seguiu cegamente as instruções que foi recebendo do aparelho de navegação por satélite, convencido de estar a seguir uma rota mais curta até Roma.O resultado foi pouco agradável, pois acabou numa aldeia de 67 habitantes a leste de Colónia.