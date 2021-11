Condutor tenta fugir à polícia… em geleira a motor

As patrulhas policiais que vigiam as estradas, não raras vezes, são confrontadas com as situações mais absurdas.

Um dos exemplos mais recentes vem da Austrália, mais precisamente em Kerang, 280 quilómetros a noroeste de Melbourne.

Qual não foi a surpresa da polícia local ao ver, na última quinta-feira, um condutor de 25 anos a acelerar a fundo por um passeio… uma geleira motorizada!

Interceptado de imediato, apesar de ter tentado a fuga, o infrator confirmou que não tinha carta de condução válida; aliás, nunca a teve!

O insólito veículo foi apreendido por 30 dias e o condutor intimado a comparecer em tribunal por condução ilegal e por conduzir uma viatura não registada na via pública.

Único ponto positivo de toda esta história: o condutor não acusou álcool no teste ao balão!