Uma mulher que conduzia alcoolizada tentou enganar a polícia ao engolir desinfetante para as mãos antes de fazer um teste do balão, sem se aperceber de que o gel continha... mais álcool.Sophie Nutter, de 29 anos, foi apanhada a conduzir de forma descontrolada em Beverley, Reino Unido, com quatro pneus furados e o pára-brisas partido.